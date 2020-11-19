Накануне Черной пятницы Obozrevatel собрал лучшие акционные предложения известных интернет-магазинов

Во многих украинских и зарубежных интернет-магазинах уже стартовал период распродаж накануне Черной пятницы. Именно последнюю пятницу ноября именуют Черной, ассоциируя этот день с большими распродажами до 90%.

На этой неделе OBOZREVATEL изучил скидочные предложения от интернет-магазинов и готов поделиться с вами наиболее выгодными, которые можно найти в разделе Промокоды:

1. Stylus действует акция до конца ноября: при покупке акционных телевизоров в подарок гарантировано можно получить утюг

2. Bigmag действует дисконт до -15% на технику Apple

3. Bonprix в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 10%, к тому же сейчас начался период распродажи и можно приобрести белье, одежду, обувь и аксессуары со скидкой до 73%

4. Eobuv действует скидка до 61% на брендовую обувь и аксессуары

5. IL Molino действует акционное предложение: при заказе пасты на вторую действует скидка 70%

6. Winetime можно приобрести комплект устриц и просекко за 499 гривен

7. Allo можно воспользоваться акционным предложением Алло-обмен: принести старый смартфон и получить скидку 12000 гривен на покупку нового

8. EnglishDom в разделе можно найти промокод на подарок: при оплате любого курса в онлайн школе вы получаете два урока в подарок