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"Найдите Украину": синоптик предупредила о погоде с "сюрпризом"

2.4тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 8 июля, на западе, севере и востоке Украины пройдут дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в центральных областях страны и в южных регионах осадки маловероятны.

При этом в ночь на 8 июля на юге Украины пройдут локальные дожди, вероятны грозы.

"Найдите Украины на свежем фото со спутника. От Черновицкой области через Черкасскую, зацепляя юг, до Луганщины и Донетчины периодически гремит и идет летний дождь. Днем 8 июля локальные с грозами - на западе преимущественно и немного походит по северу", - написала синоптик.

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"В течение дня (8 июля. - Ред.) +25 +30 градусов, на западе +22 +26 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов", - рассказала Диденко.

Читайте также на OBOZREVATEL прогноз погоды в Украине на весь июль.

Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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