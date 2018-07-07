"Найдите Украину": синоптик предупредила о погоде с "сюрпризом"

В воскресенье, 8 июля, на западе, севере и востоке Украины пройдут дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в центральных областях страны и в южных регионах осадки маловероятны.

При этом в ночь на 8 июля на юге Украины пройдут локальные дожди, вероятны грозы.

"Найдите Украины на свежем фото со спутника. От Черновицкой области через Черкасскую, зацепляя юг, до Луганщины и Донетчины периодически гремит и идет летний дождь. Днем 8 июля локальные с грозами - на западе преимущественно и немного походит по северу", - написала синоптик.

"В течение дня (8 июля. - Ред.) +25 +30 градусов, на западе +22 +26 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов", - рассказала Диденко.

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