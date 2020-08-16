Найдите снежного барса: новый оптический обман смутил пользователей сети

Фото снежного барса, которого трудно рассмотреть с первого взгляда на фоне земли и снега, сбило с толку пользователей сети.

Так, на изображении, опубликованном на онлайн-сервисе Reddit, животное благодаря своей масти практически сливается с землей. При этом многие комментаторы написали, что ожидали увидеть барса в снегу, полагая, что он должен быть белого цвета.

Оптический обман со снежным барсом Фото: Yash Adukia

"Я искал белого леопарда, я увеличил масштаб и рассмотрел все вокруг, думая об одном и том же. Первым, что я увидел, был хвост и я тут же подумал: "О нет!"", "У меня ушло так много времени на поиск, что я думал, что меня разыгрывают", "Я не мог найти его в течение нескольких минут", – пишут пользователи под публикацией.

Снежный барс, или ирбис, – зверь из семейства кошачьих, который обитает в горах Центральной Азии. Животное имеет буровато-серый окрас с крупными кольцевидными пятнами в форме розеток и мелкими сплошными пятнами черного или темно-серого цвета.

Численность снежных барсов в настоящее время катастрофически мала – их популяция в 2003 году составляла от 4 до 7 тысяч особей. Ирбис внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и охранные документы других стран. Охота на него запрещена.

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