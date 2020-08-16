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Найдите снежного барса: новый оптический обман смутил пользователей сети

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
1,4 т.
Многие считают, что снежный барс имеет белый окрас

Многие считают, что снежный барс имеет белый окрас. Иллюстративное фото / Pixabay

Фото снежного барса, которого трудно рассмотреть с первого взгляда на фоне земли и снега, сбило с толку пользователей сети.

Так, на изображении, опубликованном на онлайн-сервисе Reddit, животное благодаря своей масти практически сливается с землей. При этом многие комментаторы написали, что ожидали увидеть барса в снегу, полагая, что он должен быть белого цвета.

Оптический обман со снежным барсом

Оптический обман со снежным барсом Фото: Yash Adukia

"Я искал белого леопарда, я увеличил масштаб и рассмотрел все вокруг, думая об одном и том же. Первым, что я увидел, был хвост и я тут же подумал: "О нет!"", "У меня ушло так много времени на поиск, что я думал, что меня разыгрывают", "Я не мог найти его в течение нескольких минут", – пишут пользователи под публикацией.

Снежный барс, или ирбис, – зверь из семейства кошачьих, который обитает в горах Центральной Азии. Животное имеет буровато-серый окрас с крупными кольцевидными пятнами в форме розеток и мелкими сплошными пятнами черного или темно-серого цвета.

Численность снежных барсов в настоящее время катастрофически мала – их популяция в 2003 году составляла от 4 до 7 тысяч особей. Ирбис внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и охранные документы других стран. Охота на него запрещена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось объяснение знаменитой оптической иллюзии с кругами и квадратами.

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