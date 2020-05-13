Найдите карандаш за 20 секунд! Новая головоломка озадачила сеть

Пользователей сети заинтриговала головоломка, бросающая вызов найти спрятанного среди стопок книг карандаша менее чем за 20 секунд.

Идея принадлежит провайдеру дистанционного обучения Oxbridge. Как сообщает SM-news, компания просто решила превратить свою любовь к книгам в сложную задачу (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Отмечается, что обычному человеку требуется 20 секунд, чтобы заметить на картинке инструмент для письма. Если хотите попробовать обойти всех и найти карандаш быстрее, посмотрите на снимок и не забудьте засечь время.

Головоломка "Книги и карандаш" sm-news.ru

Ну как, нашли? Смотрите внимательнее, а если нужен намек – обратите внимание на карандашный ластик. Все еще не смогли найти его?

Головоломка "Книги и карандаш" sm-news.ru

Если нет, то вот подсказка: карандаш обведен окружностью черного цвета в правой стороне картинки внизу.

Авторы задумки украдкой спрятали его в одну из переплетов книг так, что он слился среди них, поэтому это и затрудняет поиск. Ведь чтобы узнать, что это карандаш, нужно взглянуть на его маленький заостренный ластик.

Головоломка "Книги и карандаш" sm-news.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали веселые и интересные загадки для детей, которые могут поставить в тупик даже взрослых.

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