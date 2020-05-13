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14 мая • обновлено в 16:43
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Найдите карандаш за 20 секунд! Новая головоломка озадачила сеть

29.2т
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Пользователей сети заинтриговала головоломка, бросающая вызов найти спрятанного среди стопок книг карандаша менее чем за 20 секунд.

Идея принадлежит провайдеру дистанционного обучения Oxbridge. Как сообщает SM-news, компания просто решила превратить свою любовь к книгам в сложную задачу (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Отмечается, что обычному человеку требуется 20 секунд, чтобы заметить на картинке инструмент для письма. Если хотите попробовать обойти всех и найти карандаш быстрее, посмотрите на снимок и не забудьте засечь время.

Головоломка "Книги и карандаш"

Головоломка "Книги и карандаш"

sm-news.ru

Ну как, нашли? Смотрите внимательнее, а если нужен намек – обратите внимание на карандашный ластик. Все еще не смогли найти его?

Головоломка "Книги и карандаш"

Головоломка "Книги и карандаш"

sm-news.ru

Если нет, то вот подсказка: карандаш обведен окружностью черного цвета в правой стороне картинки внизу.

Авторы задумки украдкой спрятали его в одну из переплетов книг так, что он слился среди них, поэтому это и затрудняет поиск. Ведь чтобы узнать, что это карандаш, нужно взглянуть на его маленький заостренный ластик.

Головоломка "Книги и карандаш"

Головоломка "Книги и карандаш"

sm-news.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали веселые и интересные загадки для детей, которые могут поставить в тупик даже взрослых.

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Волынец Сергей
Волынец Сергей
Ну и где там карандаш? Даже в отмеченное не видно и не понятно,что это за карандаш
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0
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
карандаш не там а чуть левее центра
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Кубрак Виталий
Кубрак Виталий
Если это карандаш то я балерина.
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
Кубрак Виталий, и я о том же)))
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