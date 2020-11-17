"Найди кота!" Украинцев в сети озадачила новая оптическая иллюзия

Алексей Титофф Общество 02:40, 17.11.2020

В сети была опубликована новая оптическая иллюзия, которая озадачила пользователей соцсетей.

Фото с загадкой опубликовала в Facebook редактор OBOZREVATEL Лариса Гуменюк, которая предложила на снимке найти кота. Пользователи сети активно комментировали публикацию, высматривая зверька на фото.

Предлагаем вам найти кота на представленном ниже фото.

Facebook/Лариса Гуменюк

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