'Найди кота!' Украинцев в сети озадачила новая оптическая иллюзия

В сети была опубликована новая оптическая иллюзия, которая озадачила пользователей соцсетей.

Фото с загадкой опубликовала в Facebook редактор OBOZREVATEL Лариса Гуменюк, которая предложила на снимке найти кота. Пользователи сети активно комментировали публикацию, высматривая зверька на фото.

Предлагаем вам найти кота на представленном ниже фото.

Как сообщал OBOZREVATEL: