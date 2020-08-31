Найден способ повысить работоспособность в ночную смену

Кофе и быстрый сон могут повысить работоспособность и помочь бодрствовать во время работы в ночную или вечернюю смену.

Новое исследование Университета Южной Австралии показало, что такая комбинация улучшает внимание и уменьшает инерцию сна, сообщает Medical Express.

"Многие работники дремлют в ночную смену, потому что очень устают. Но обратная сторона заключается в том, что они могут испытывать "инерцию сна" – это вялость, которая у вас возникает сразу после пробуждения – и это может ухудшить их работоспособность и настроение на срок до часа после сна", – отметили ученые.

Эксперты предупредили, что большое количество кофе может быть вредным для здоровья, поэтому им не стоит злоупотреблять.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали напитки, помогающие улучшить сон.