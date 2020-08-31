Найден способ повысить работоспособность в ночную смену

Карина Бондаренко Общество 02:40, 1.09.2020

Кофе и быстрый сон могут повысить работоспособность и помочь бодрствовать во время работы в ночную или вечернюю смену.

Новое исследование Университета Южной Австралии показало, что такая комбинация улучшает внимание и уменьшает инерцию сна, сообщает Medical Express.

"Многие работники дремлют в ночную смену, потому что очень устают. Но обратная сторона заключается в том, что они могут испытывать "инерцию сна" – это вялость, которая у вас возникает сразу после пробуждения – и это может ухудшить их работоспособность и настроение на срок до часа после сна", – отметили ученые.

Эксперты предупредили, что большое количество кофе может быть вредным для здоровья, поэтому им не стоит злоупотреблять.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали напитки, помогающие улучшить сон.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Фокин – о скандале с особым статусом для всего Донбасса: реакцией на свои слова доволен

Как я похудел на 54 килограмма

Аваков назвал заявления Фокина по Донбассу предательством интересов Украины

Порошенко назвал "врагов" и "дилетантов" на местных выборах

Порошенко призвал вернуть Фокина на пенсию, "где он и был последние 28 лет"