Где проще всего подхватить коронавирус и когда эпидемия в Украине ослабнет? Блиц-интервью с Доан

Пик эпидемии коронавируса в Украине может наступить уже в декабре, а вот после рождественско-новогодних праздников есть вероятность, что заболеваемость уменьшится. При этом сейчас заразиться больше всего рискуют те, кто работают в крупных офисах и коллективах.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала эпидемиолог, а в прошлом начальник управления социально-гигиенического мониторинга Госсанэпидслужбы Украины, советник председателя структуры Светлана Доан.

Приводим главные ответы на вопросы, которые вас интересуют больше всего, в тезисах. Они вас удивят.

– Инфекция с капельным механизмом передачи останавливается только вакцинацией, когда будет создана иммунная прослойка. А это – люди, которые переболели. Пока нет вакцинации, сдержать ее распространение сможет только карантин. Он переносит пики и растягивает инфекционный процесс во времени, чтобы заболело меньше людей, а не все сразу.

– Чем жестче карантин – тем лучшим будет эффект по сдерживанию и распространению инфекции. Весной мы вводили его, чтобы дожить до лета, когда капельный механизм передачи вируса теряет активность через открытые окна, проветривание, солнечный ультрафиолет. Летом люди больше находятся на свежем воздухе и не скапливаются в помещениях, как в холодное время года.

– До появления вакцины нам следует минимизировать количество заболевших. Возможно, стоит полностью закрыть детские сады и школы, потому что люди молодого возраста, распространяют вирус среди взрослых, которые болеют тяжелее. COVID-19 также распространяется в больших коллективах – офисах open space, когда все сотрудники находятся в одной комнате. Сейчас это одно из самых рискованных мест передачи коронавируса.

– Чем больше людей в коллективах и их скопление в помещении, тем больше заболевших. Потому что капельный механизм передачи – геометрическая прогрессия, когда один человек инфицирует трех-четырех, а в скоплениях – это еще больше.

– В общественном транспорте – маршрутках, автобусах, метро, где все пассажиры в масках и не находятся целый день, – заразиться сложнее. Они заходят-выходят, в транспорте открываются двери, благодаря чему появляется естественная вентиляция. Даже в переходах метро, где дует ветер, концентрация возбудителя не так уж и велика.

– Пик может наступить в декабре. Сравниваем его с гриппозной инфекцией посредством одинакового механизм передачи. Почему декабрь? Коронавирусом начали болеть довольно рано (обычно сезон гриппа в Украине начинается в октябре-ноябре, а статистика по коронавирусу по официальным данным начала увеличиваться с сентября. – Ред).

– После рождественско-новогодних праздников будет снижение количества новых случаев. Традиционно, в этот период всегда снижалась заболеваемость. Да, люди встречаются, общаются, но дети не ходят в школу и не разносят инфекцию. Поэтому недельные праздники на Новый год и Рождество, как правило, давали уменьшение количества случаев заражения гриппом. С коронавирусом может быть то же самое.