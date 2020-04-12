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12 апреля • обновлено в 16:19
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Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

4.1т
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В Вербное воскресенье, 12 апреля, в Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество инфицирований коронавирусом, несмотря на карантин, люди массово пошли святить вербы в церкви.

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Соответствующие фото опубликовало издание "АСС". На них запечатлено массовое скопление горожан возле церквей и храмов.

Сотни людей, которые не соблюдают расстояния, а большинство даже не имеют средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), вероятнее всего, ожидают своей очереди зайти в церковь, создавая скопление.

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Напомним, в Вербное воскресенье, 12 апреля, Православная церковь Украины попросила всех верующих оставаться дома из-за карантина, и участвовать в молитве через онлайн-трансляции.

В связи с пандемией коронавируса освящения вербы тоже не будут проводить в храмах, чтобы не возникали скопления людей.

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

acc.cv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне и Полтаве священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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