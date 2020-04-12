Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

В Вербное воскресенье, 12 апреля, в Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество инфицирований коронавирусом, несмотря на карантин, люди массово пошли святить вербы в церкви.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующие фото опубликовало издание "АСС". На них запечатлено массовое скопление горожан возле церквей и храмов.

Сотни людей, которые не соблюдают расстояния, а большинство даже не имеют средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), вероятнее всего, ожидают своей очереди зайти в церковь, создавая скопление.

acc.cv.ua

Напомним, в Вербное воскресенье, 12 апреля, Православная церковь Украины попросила всех верующих оставаться дома из-за карантина, и участвовать в молитве через онлайн-трансляции.

В связи с пандемией коронавируса освящения вербы тоже не будут проводить в храмах, чтобы не возникали скопления людей.

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

acc.cv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне и Полтаве священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!