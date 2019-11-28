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29 ноября • обновлено в 12:43
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Сивохо хоче платити пенсії мешканцям "ЛДНР"

22.1т
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О, Сивохо підтвердив, що законодавча солянка 2083д про пенсії мешканцям ОРДЛО не жартик. І не випадковість.

"700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально! Вопрос "на вчера" и его надо решать. Реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан", — пише Сивохо.

Цікаво лиш, як Пенсійний Фонд наповнюють окуповані території — чи це інші лохи з підконтрольних регіонів Києву мають скинутися.

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Друге, часто люди на окупованій території отримують пенсійні виплати і там і в Україні. Чим гірші пенсіонери не окупованої території? Вони заслуговують на подвійні пенсіі, хоча останні 6 років жили на одну.

Відчуваю, що не буде так сильно бажаючих заплатити за себе і любителів совка. Це не крок до миру, а крок до збурень: нах*ра ми годуємо Донбас, якому ми постійно погані, але должни.

Залюбки проспонсорую мінімальну пенсію Сивохо, якщо він знову поїде жити в Донецьк.

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
Пенсия в Украине
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк
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Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Молдова выплачивает пенсионерам Приднестровья пенсии?А,Грузия Абхазии и Южной Осетии?,Вопрос выплаты Украиной пенсий 700 тыс.пенсионерам Донбасса возможен лишь в том случае,когда на даной територии не будет ни одного российского военного,все эти "аполченцы" будут разружены ,на украино-российской границе возоблены украинские пограничные заставами,к.е. будут подкреплены армейскими подразделениями.Никаких"особых статусов"(федерализаций).Украина унитарное,мононациональное государство(почти 90% украинцы,более 10%-граждане Украины др.национальностей)Никакой альтернативы этому нет и не должно быть!!В самих же Донецкой и Луганской обл.больше половины жителей преобладают украинцы.Т.е.по национальному вопросу нет никаких"підстав"для "особого статуса".Если власть эта или будущая будут делать все для того,что бы поднять уровень жизни народа до евростандартов-все ,подобные вопросы отпадут сами по себе.В противном случае,а почему бв,и нет?Дать особый статус,например Винницкой и Хмельницким областях(Подолье),или же Харьковской и Сумской(Слобожанщина),Львовской,Франковской и Тернопольской(Галиция) и т.д.Альтернативе здесь нет.Украина унитарна и монотонна.Точка!
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ivanov koly
ivanov koly
Сивохо это какая-то несуразная нелепость или просто идиот.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Если хочет-пускай платит,кто не дает?.Вот к примеру я,куда хочу туда свою пенсию и трачу!!!.В основном на предметы роскоши:свет ,газ,вода,икру не ем,целлюлит сволочь замучил.
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