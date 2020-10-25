Находка из СССР в Польше вызвала бурное обсуждение в сети

В сети поднялся ажиотаж из-за найденной в Польше тракторной шины родом из СССР. Пользователей позабавила эта вещь.

Соответствующий снимок опубликовал пользователь Reddit под ником Paulina3000. Комментаторы превратили его в объект для шуток.

Некоторые тут же вспомнили песню легендарной группы The Beatles "Back in USSR" ("Назад в СССР"), отметив "Ты даже не знаешь, насколько тебе повезло", "Битлз были моей первой мыслью". Других удивило то, что надпись была сделана на английском языке, при том, что Союз не имел никаких внешнеторговых отношений.

"Я в замешательстве. Зачем писать это на английском, если вы не торгуете с остальным миром?", "Но почему это написано на английском?" – задались вопросом комментаторы.

При этом некоторых находка автора поста не удивила, они начали рассказывать о других вещах из СССР, некоторыми из них пользуются до сих пор. Так, один из пользователей рассказал, что его дедушка и сейчас использует шины, сделанные в Югославии, а другой отметил, что шины его велосипеда были произведены в Чехословакии.

Пользователи сети принялись активно обсуждать находку в Польше Скриншот Raddit

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