"Нах не нужна!" Террорист "ДНР" внезапно взбунтовался против "республики"

Террорист "ДНР" Дмитрий Простой из Макеевки взорвался в сети гневом из-за "референдума" о создании "республик".

Об этом написал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав соответствующую переписку в соцсети.

"Мы хотим защитить то, что вы, кретины, под огонь подставили. Вы на референдуме поскакали и по норам, а нам разгребать. Вали в Киев и ходи на свидание и ночную работу. Кто тебе мешает. Там же все хорошо, там Европа", – огрызнулся Простой в ответ собеседнику.

Террорист "ДНР" Дмитрий Простой взбунтовался против "республики" Twitter Necro Mancer

"Мне ваша республика нах не нужна. Я до войны норм жил. А теперь из-за вашего "референдума" вынужден с оружием охранять безопасность своего ребенка. Да и ваших детей тоже", – возмутился террорист "ДНР".

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В комментариях пользователей удивил ход мыслей мужчины, который решил, что это именно Украина якобы виновна в войне на Донбассе. "От кого этот боевик детей защищает, от мирной жизни?", "Какой компот в голове", "Какая каша!" – написали они.

Простой член Дима из Макеевки: "Мне ваша республика нах не нужна. Я до войны норм жил. А теперь из-за ВАШЕГО референдума вынужден с оружием охранять безопасность своего ребенка" https://t.co/7rPZGsrQGB #роа #шизофрения pic.twitter.com/z64XWiL7iL — Necro Mancer (@666_mancer) August 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс, потому что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".

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