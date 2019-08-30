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"Нах не нужна!" Террорист "ДНР" внезапно взбунтовался против "республики"

2.4т Читать материал на украинском

Террорист "ДНР" Дмитрий Простой из Макеевки взорвался в сети гневом из-за "референдума" о создании "республик".

Об этом написал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав соответствующую переписку в соцсети.

"Мы хотим защитить то, что вы, кретины, под огонь подставили. Вы на референдуме поскакали и по норам, а нам разгребать. Вали в Киев и ходи на свидание и ночную работу. Кто тебе мешает. Там же все хорошо, там Европа", – огрызнулся Простой в ответ собеседнику.

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Террорист "ДНР" Дмитрий Простой взбунтовался против "республики"

Террорист "ДНР" Дмитрий Простой взбунтовался против "республики"

Twitter Necro Mancer

"Мне ваша республика нах не нужна. Я до войны норм жил. А теперь из-за вашего "референдума" вынужден с оружием охранять безопасность своего ребенка. Да и ваших детей тоже", – возмутился террорист "ДНР".

"Нах не нужна!" Террорист "ДНР" внезапно взбунтовался против "республики"

Скриншот

В комментариях пользователей удивил ход мыслей мужчины, который решил, что это именно Украина якобы виновна в войне на Донбассе. "От кого этот боевик детей защищает, от мирной жизни?", "Какой компот в голове", "Какая каша!" – написали они.

"Нах не нужна!" Террорист "ДНР" внезапно взбунтовался против "республики"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс, потому что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
И чего это значит
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