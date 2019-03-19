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"Нах.. был этот цирк?" Янина Соколова ярко поставила россиян на место из-за Крыма

3.5тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что оккупация Крыма сильно ударила по экономике России.

Об этом она написала в комментарии в Facebook под статьей издания "Дождь" "Во сколько России обошелся Крым, и чем присоединение обернулось для него".

"Только вы ж его не присоединили, а украли. И как? Довольны? Нет? Тогда на*уя был весь этот цирк? Отдайте наши территории и кисните в своем цирке как хотите. Иначе для вас это будет стоить еще дороже. О холодильнике побеспокойтесь, наконец", – отметила она.

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Отметим, что состоянием на 9 утра 18 марта ее пост собрал 156 лайков.

Также другие пользователи поддержали мнение Соколовой. Так более двух сотен лайков получили записи: "Крым не присоединился. Его аннексировали" и "Захват Крыма подвел черту под братством народов России и Украины, это была стратегическая ошибка Путина".

Кроме того, известный украинский экономист Михаил Кухар под постом "Дождя" опубликовал ссылку на статью, в которой были презентованы результаты исследования о потерях российской экономики из-за аннексии Крыма.

Янина Соколова ярко поставила россиян на место из-за Крыма

Скриншот

Янина Соколова ярко поставила россиян на место из-за Крыма

Скриншот

Добавим, что в самой статье на "Дожде" сообщалось, что в России пятилетие аннексии будут отмечать скромно.

"Не будет митинга-концерта на Васильевском спуске. Не будет фейерверков, парадов и вручения медалей. Сугубо рабочая обстановка. О завершении крымского консенсуса эксперты говорят с лета прошлого года, когда повышение пенсионного возраста вдруг вернуло рейтинг Владимира Путина к докрымским значениям, и вообще жизнь перестала быть такой радужной - даже вместе с Крымом", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Янина Соколова объяснила, что нужно сделать россиянам, чтобы украинцы вновь им поверили.

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Персоны
Михаил КухарЯнина Соколова
Место
Украина
Тег
Крым
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Только вы ж его не присоединили, а украли" украсть можно вещь, а Крым-это люди! И даже сейчас подавляющее большинство укрополитиков и не только продолжают применять "вещные" термины. А на людей похрен.
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Приходько Егор
Приходько Егор
ну это только на украине не вкладывали 23 года деньги в Крым и он постепенно превращался в дыру, и только благодаря силам местного населения, которым было не безразлично их жилище они смогли поддерживать его в нормальном состоянии. так что вложение денег в Крым это плевок в лицо украине, потому что сейчас там делается то что не делала украина. смотри киев и учись как надо было!
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вованов вован
вованов вован
Нет, не отдадим. Попробуйте заберите, а раз не можете, то хватит скулить и сопли размазывать по щекам, вымаливая сочувствие по всему миру. Вы страна, самая нищая в Европе, еще и других хотите насильно заставить бедствовать вместе с вами. Вкладывание денег в свои территории, что же в этом плохого, я думаю, это лучше чем хранить их где-то за бугром, финансирую другие экономики.
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