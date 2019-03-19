"Нах.. был этот цирк?" Янина Соколова ярко поставила россиян на место из-за Крыма

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что оккупация Крыма сильно ударила по экономике России.

Об этом она написала в комментарии в Facebook под статьей издания "Дождь" "Во сколько России обошелся Крым, и чем присоединение обернулось для него".

"Только вы ж его не присоединили, а украли. И как? Довольны? Нет? Тогда на*уя был весь этот цирк? Отдайте наши территории и кисните в своем цирке как хотите. Иначе для вас это будет стоить еще дороже. О холодильнике побеспокойтесь, наконец", – отметила она.

Отметим, что состоянием на 9 утра 18 марта ее пост собрал 156 лайков.

Также другие пользователи поддержали мнение Соколовой. Так более двух сотен лайков получили записи: "Крым не присоединился. Его аннексировали" и "Захват Крыма подвел черту под братством народов России и Украины, это была стратегическая ошибка Путина".

Кроме того, известный украинский экономист Михаил Кухар под постом "Дождя" опубликовал ссылку на статью, в которой были презентованы результаты исследования о потерях российской экономики из-за аннексии Крыма.

Скриншот

Скриншот

Добавим, что в самой статье на "Дожде" сообщалось, что в России пятилетие аннексии будут отмечать скромно.

"Не будет митинга-концерта на Васильевском спуске. Не будет фейерверков, парадов и вручения медалей. Сугубо рабочая обстановка. О завершении крымского консенсуса эксперты говорят с лета прошлого года, когда повышение пенсионного возраста вдруг вернуло рейтинг Владимира Путина к докрымским значениям, и вообще жизнь перестала быть такой радужной - даже вместе с Крымом", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Янина Соколова объяснила, что нужно сделать россиянам, чтобы украинцы вновь им поверили.

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