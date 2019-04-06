Нагрянет лето: синоптики дали теплый прогноз по Украине

В Украине в субботу, 6 апреля, сохранится переменная облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем ​​дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", сообщает Укргидрометцентр. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза , в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на Закарпатье 18-20°.

В Киеве и Киевской области 6 апреля без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

АиФ-Украина

Температура ночью в столице 1-3° тепла, днем ​​14-16°; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​12-17° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине в выходные, 6 и 7 апреля, погода обещает быть солнечной, сухой и теплой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!