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Нагрянет лето: синоптики дали теплый прогноз по Украине

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В Украине в субботу, 6 апреля, сохранится переменная облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем ​​дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", сообщает Укргидрометцентр. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза , в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на Закарпатье 18-20°.

В Киеве и Киевской области 6 апреля без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Нагрянет лето: синоптики дали теплый прогноз по Украине

АиФ-Украина

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Погода на Благовещение: синоптик дала прогноз по Украине

Температура ночью в столице 1-3° тепла, днем ​​14-16°; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​12-17° тепла.

Нагрянет лето: синоптики дали теплый прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине в выходные, 6 и 7 апреля, погода обещает быть солнечной, сухой и теплой.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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