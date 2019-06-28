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Наградил Порошенко и благодарил за Томос: в ПЦУ подловили Филарета на вранье

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет, который отверг Томос украинской церкви и устроил свой Собор по восстановлению Киевского патриархата, одним из первых приветствовал получение документа от Константинополя.

На это обратил внимание на своей странице в Facebook архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, он напомнил, что 10 января 2019 года в Покровском кафедральном соборе г. Ривне Филарет наградил пятого президента Украины Петра Порошенко орденом святого апостола Андрея Первозванного и возглавил молебень по случаю получения Томоса.

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Наградил Порошенко и благодарил за Томос: в ПЦУ подловили Филарета на вранье

Facebook Евстратия Зори

Наградил Порошенко и благодарил за Томос: в ПЦУ подловили Филарета на вранье

Facebook Евстратия Зори

"Пять месяцев спустя выяснится, что Томос – "принес нам больше зла, чем пользы", а президент Порошенко "вмешался в церковные дела". Неужели и награждения, и молебен тоже были "ситуативными" – как подписи под документами до и во время Объединительного собора?" – возмутился Зоря.

Напомним, ранее Филарет заявил, что его отказ от статуса патриархата перед Объединительным собором 15 декабря 2018 года был "чисто ситуативным" и УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать.

Архиепископ посчитал странным в свете последних заявлений почетного партиарха ПЦУ, почему именно он, а не предстоятель церкви митрополит Епифаний, поехал "настойчиво благодарить за Томос".

Евстратий Зоря

Евстратий Зоря

republic.com.ua

"Остается только вспомнить, чему нас учил наш патриарх Филарет: "Разве Бог может быть с ложью? Бог всегда там, где правда! Поэтому правда побеждает, а ложь терпит поражение". Вот к этим словам нашего патриарха могу добавить только: Аминь!" – написал архиепископ.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетЕвстратий (Зоря)Петр ПорошенкоМитрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Прелестно. Левому томосу грозит трындец.
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