"Нагорный – как-то мелковато": журналист указал на странный прокол России

Известный бизнесмен и меценат Тимофей Нагорный, которого обвинили в государственной измене, вряд ли смог бы создать мощную пророссийскую силу в Верховной Раде.

Такое мнение выразил в своем блоге на OBOZREVATEL украинский политолог, блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его словам, известность Нагорного в Украине - на уровне "бывший муж Подкопаевой".

"Если Россия ставит на такие фигуры, то это вызывает сомнения в ее адекватности. Извините, но Тимофей Нагорный - не то имя, чтобы при любом финансировании можно создать мощную партию влияния России в Украине", - считает Сазонов.

Тимофей Нагорный Вести

Политолог отметил, что донецкий бизнесмен никогда не был заметным политическим игроком, как и не относился к агентам влияния, что могли бы реализовать идеи Кремля.

Тимофей Нагорный Новое Время

"Ну, сделал бы он картонную партию, взяли бы они какие-то проценты - но это все ни на что не влияет. Как-то мелковата его кандидатура", - подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена новая версия задержания экс-мужа Подкопаевой.