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"Нагорный – как-то мелковато": журналист указал на странный прокол России

3.8тЧитать материал на украинском

Известный бизнесмен и меценат Тимофей Нагорный, которого обвинили в государственной измене, вряд ли смог бы создать мощную пророссийскую силу в Верховной Раде.

Такое мнение выразил в своем блоге на OBOZREVATEL украинский политолог, блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его словам, известность Нагорного в Украине - на уровне "бывший муж Подкопаевой".

"Если Россия ставит на такие фигуры, то это вызывает сомнения в ее адекватности. Извините, но Тимофей Нагорный - не то имя, чтобы при любом финансировании можно создать мощную партию влияния России в Украине", - считает Сазонов.

Тимофей Нагорный

Тимофей Нагорный

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''Может ослепнуть'': обвиняемого в госизмене Нагорного госпитализировали из СИЗО

Политолог отметил, что донецкий бизнесмен никогда не был заметным политическим игроком, как и не относился к агентам влияния, что могли бы реализовать идеи Кремля.

Тимофей Нагорный

Тимофей Нагорный

Новое Время

"Ну, сделал бы он картонную партию, взяли бы они какие-то проценты - но это все ни на что не влияет. Как-то мелковата его кандидатура", - подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена новая версия задержания экс-мужа Подкопаевой.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Тимофей НагорныйКирилл Сазонов
Место
Украина
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
сами придумали шпиона, сами поймали. клоуны , а не страна.
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Он Алекс
Он Алекс
Бурмистров Вадим, посмотри видео с его откровениями, тупое ты вато пригожинское создание.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Может и мелковато, но нагадить кому-то по мелкому для маскалей приятно, это у них в крови. И как на Московии глаголят: мы за ценой не постоим.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бывший мужж)))сазонов а кто тебя знает???Ну кто????
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