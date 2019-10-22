"Нагло травят людей!" Мясной магазин в Одессе попал в скандал. Фотофакт

В Одессе местные жители заметили, как в одном из мясных магазинов грубо нарушают санитарные нормы.

Подтверждающие снимки опубликовал на странице "Моя Одесса" в Facebook очевидец Артур Вельский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пару дней назад случайным образом стал свидетелем, как, казалось бы, приличный магазин, пополняет статистику пациентов инфекционной больницы! Место действия: дворовая часть за мясным магазином "Шницель", что на улице Армейской, 9. Решил я купить шашлык, но припарковаться на улице не получилось и я заехал во двор на пару минут – и тут картина", – написал он.

Мясной магазин в Одессе попал в скандал vik-hitline.com

Мужчина увидел, как сотрудники передавали мясо грязными руками из грязного микроавтобуса, без какого-либо охлаждения. "Причем, один из них еще и умудряется что-то отрезать, видимо, жир, за который не охота платить! И делает это голыми руками!" – возмутился одессит.

В Одессе мясной магазин попался на антисанитарии Фото Артура Вельского

В Одессе мясной магазин попался на антисанитарии Фото Артура Вельского

"Интересно, сколько они катали по городу это мясо в грязной и не охлажденной будке и сколько людей отравилось?! Вопрос риторический! Ностальгирую по санстанции", – добавил он.

По словам свидетеля, на его замечания в магазине ответили оскорблениями.

В Одессе мясной магазин попался на антисанитарии Фото Артура Вельского

В Одессе мясной магазин попался на антисанитарии Фото Артура Вельского

В Одессе мясной магазин попался на антисанитарии Фото Артура Вельского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из супермаркетов Киева заметили антисанитарию – насекомых в хлебном отделе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!