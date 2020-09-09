Мое утро сегодня началось с того, что целый ряд народных депутатов и пользователей "Фейсбука" закидали меня ссылкой на пост гражданина Владимира Ковальчука, в котором тот рассказывал о том, что какой-то неизвестный пытался взломать его дверь, а он защищая свое имущество вышел с зарегистрированным охотничьим ружьем и прогнал агрессора. (МОЛОДЕЦ!!!)

Вот этот пост

Ковальчук "защищал" свое жилье с оружием. Facebook Владимира Ковальчука

Гражданин угрожал оружием электрикам. Facebook Владимира Ковальчука

Гражданин сообщил, как "защищался" от взлома оружием. Facebook Владимира Ковальчука

Дальше к нему с обыском приехала полиция(КАРАУЛ!!!), изъяла оружие и завела дело по статье хулиганство с использованием оружия.

Пост заканчивается словами:

"Дитина дивиться на весь цей цирк широкими очима. Єдине, що син запитав мене: – Тату, коли ми виїдемо з цієї країни?"

Итог – 8100 лайков. 5400 перепостов.

Как всегда, ложь расходится по социальным сетям хорошо.

А наглая ложь - расходится просто превосходно!

Что же было на самом деле.

Автор поста является злостным неплательщиком за коммунальные услуги.

Общая сумма долгов – около 190 тысяч гривен.

Из них:

Электроэнергия - 21058,68 грн;

Содержание дома – 60000 грн;

Услуги водоснабжения и канализации – 7957 грн;

Услуги теплоснабжения – 98 072 грн.

Оно и понятно – ведь долги платят в Украине только трусы. А у этого должника есть огнестрельное оружие – карабин.

На самом деле, еще в прошлом году за злостные неплатежи квартира гражданина Ковальчука была отключена от энергоснабжения. Но владелец квартиры незаконно подключился к щитку и уже просто воровал электроэнергию.

Сотрудники "Киевэнерго" зашли в общий коридор, который является местом общего пользования, для того, чтоб прекратить факт наглого воровства электроэнергии. Они были в фирменной рабочей одежде, представились, сообщили цель своего визита.

В ответ электрики получили порцию отборного мата и угроз. А затем в качестве "аргумента" гражданин, обоснованно подозреваемый в воровстве электроэнергии, достал охотничье ружье и угрожал его использовать против электриков. Все это отлично видно на видео, снятом сотрудниками "Киевэнерго".

А затем, когда они вызвали полицию, а полицейские изъяли оружие и завели дело по статье хулиганство, Владимир Ковальчук написал лживый от начала до конца пост в надежде, что это защитит его от справедливого наказания за свои правонарушения.

Нет, так не будет!

За угрозы использования оружия против простых электриков, за хулиганство придется отвечать!

А вообще, книжки бы Вам писать, господин Ковальчук, фантастические, с элементами манипуляций. Глядишь, стали бы знаменитым блогером или писателем, и стали бы оплачивать коммунальные услуги, а не угрожать расстреливать ни в чем не повинных коммунальщиков.

Ввиду очень широкого распространения искривленной реальности от Владимира Ковальчука, прошу РЕПОСТ у всех, кто хочет, чтоб в соцсетях неправда была сбалансирована правдой.

Подробности в заявлении пресс-службы Киевской полиции.