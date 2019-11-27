Газовая война РФ против Украины: энергетик раскритиковал план "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз" не сможет законно закачивать российский газ в украинские хранилища, если не будет подписан новый транзитный договор с 1 января 2020 года.
Подобный сценарий невозможно реализовать, по крайней мере в правовом поле, сказал в комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
Газохранилище
"Еспресо"
"Есть такие заявления, но как могут происходить поставки без контракта? Украина не может принять этот газ, это будет контрабандным товаром. Без контракта транзит фактически невозможен в правовом поле, а как это технически будет происходить, это уже детали. Если руководствоваться логикой, то юридически это невозможно, а практически может", – заявил он.
Кроме того, эксперт по энергетическим вопросам считает, что Украина в переговорном процессе по подписанию нового "транзитного" договора оказалась в проигрышной ситуации.
"Перспектив подписания договора на выгодных для нас условиях на сегодня не существует. Наиболее вероятный сценарий, когда прервется транзит, начнется политическое давление РФ на Европу. В свою очередь европейские партнеры надавят на Украину и заставят заключить договор на один год, как того требует Кремль", – считает Омельченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.
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