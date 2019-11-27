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29 ноября • обновлено в 12:23
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Газовая война РФ против Украины: энергетик раскритиковал план "Нафтогаза"

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НАК "Нафтогаз" не сможет законно закачивать российский газ в украинские хранилища, если не будет подписан новый транзитный договор с 1 января 2020 года.

Подобный сценарий невозможно реализовать, по крайней мере в правовом поле, сказал в комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Газохранилище

Газохранилище

"Еспресо"

"Есть такие заявления, но как могут происходить поставки без контракта? Украина не может принять этот газ, это будет контрабандным товаром. Без контракта транзит фактически невозможен в правовом поле, а как это технически будет происходить, это уже детали. Если руководствоваться логикой, то юридически это невозможно, а практически может", – заявил он.

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Кроме того, эксперт по энергетическим вопросам считает, что Украина в переговорном процессе по подписанию нового "транзитного" договора оказалась в проигрышной ситуации.

"Перспектив подписания договора на выгодных для нас условиях на сегодня не существует. Наиболее вероятный сценарий, когда прервется транзит, начнется политическое давление РФ на Европу. В свою очередь европейские партнеры надавят на Украину и заставят заключить договор на один год, как того требует Кремль", – считает Омельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Омельченко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газа
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Комментарии
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Украинский Нафтогаз не имеет никакого права транспортировать российский газ в Европу без контракта с Газпромом в 2020 году. Если Газпром все же будет продолжать подавать газ, то Нафтогаз обязан полностью конфисковывать его и использовать средства от продажи газа в счет погашения иска к Газпрому на 2,6 млрд. долларов, а также за украденные россией газовые резервы в Крыму, за разрушенный россией Донецкий аэропорт, на восстановление Донбасса, за украденную россией у Украины Крымскую инфраструктуру и Украинское государственное имущество в Крыму; Европейские потребители не получая российского газа перестанут платить и Путинская россия лишится миллиардов долларов валютной выручки; россии не на что будет закупать импортные продукты и тогда в москве начнется настоящий голодомор, москвичи массово начнут дохнуть, начнется цынга и дистрофия, у москвичей будут выпадать зубы и волосы, Путину придется распечатать все свои оффшорные кубышки с наворованными миллиардами; Нафтогаз будет продолжать конфисковывать российский газ до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Донбасса и не возвратит Крым Украине; Путин рассчитывает на очередной «Нормандский договорняк», который состоится 9 декабря, там Путин собирается «нагибать и гнобить» Зеленского, Макрона и Меркель, но Зеленский уже объявил, что никаких позорных и преступных «договорнячков» больше не будет, так что Нафтогаз не пропустит в 2020 году ни кубометра газа в Евросоюз, устроит полный «кирдык» Путинской россии, будет морить голодом, а беззубые москвичи и петербуржцы будут дохнуть и пухнуть с голодухи.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Pcheluha Zzz Pcheluha, сразу видно, у тебя половник, кастрюля и еще ведро сверху на бестолковке одеты.
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Питон Каа
Питон Каа
А что, Украина никогда не отбирала газ из транзитной трубы без разрешения России?
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
хм-м-м, вменяемый укроэксперт!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Зееленфройндт Викентий, це фантастика!)
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