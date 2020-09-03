Наемники России устроили провокацию на Донбассе – штаб ООС

За минувшие сутки, 2 сентября, наемники России на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать бойцов ВСУ на участке фронта вблизи Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава ОС и других составляющих сил обороны продолжают локализовать масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником.

Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров.

К борьбе с огнем на Луганщине привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений ВСУ и ДСНС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

"Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава ОС получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов удовлетворительное", – уточнили в штабе ООС.

Сведения из зоны ООС за 2 сентября. Штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве обороны Украины сообщили, что около 70 украинских военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе.