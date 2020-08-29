Наемники России полностью затихли на Донбассе – штаб ООС

Штаб ООС опубликовал сведения о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки в зоне боевых действий нарушений перемирия не зафиксировали
Ситуация остается полностью контролируемой украинскими защитниками
Обстрелы на Донбассе. censor.net.ua
Вооруженные формирования России за минувшие сутки, 28 августа, ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об отсутствии обстрелов во всех зонах ответственности украинских подразделений сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
"Солдаты Объединённых сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия противника. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе операции", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 29 августа, в зоне боевых действий нарушений перемирия также зафиксировано не было.
Сведения из зоны боевых действий за 28 августа Штаб ООС
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины – памятный день, посвященный памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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