Наемники России полностью затихли на Донбассе – штаб ООС

Вооруженные формирования России за минувшие сутки, 28 августа, ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об отсутствии обстрелов во всех зонах ответственности украинских подразделений сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

"Солдаты Объединённых сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия противника. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе операции", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 августа, в зоне боевых действий нарушений перемирия также зафиксировано не было.

Сведения из зоны боевых действий за 28 августа Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины – памятный день, посвященный памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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