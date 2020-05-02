Наемники РФ на Донбассе ранили двух воинов ООС и получили достойный отпор

В субботу, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие, а также ранили двух украинских воинов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-службы Операции объединенных сил в Facebook. Сообщается, что оккупанты, в частности, использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", – говорится в сообщении.

ООС на Донбассе Укринформ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Каштаново дважды обстреливал позиции ООС неподалеку Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по украинским позициям вблизи Хутора Свободный.

По окрестностям Орехово враг совершил четыре обстрелы, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

В сводке также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Наемники РФ ранили двух украинских бойцов, но получили мощный ответ.