Наемники Путина устроили подлый обстрел на Донбассе: ВСУ отбили атаку

В субботу, 2 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС 112 Украина

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы три раза стреляли рядом с Авдеевкой, неподалеку Богдановки и вблизи населенного пункта Гнутовое. Рядом со Старогнатовкой, Песками, Каменкой и Марьинкой враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Карта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Свободный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

По окрестностям Орехового враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования РФ вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 1 мая, российские наемники 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских воинов получили ранения.