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3 мая • обновлено в 22:47
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Наемники Путина устроили подлый обстрел на Донбассе: ВСУ отбили атаку

5.4т
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В субботу, 2 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

112 Украина

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы три раза стреляли рядом с Авдеевкой, неподалеку Богдановки и вблизи населенного пункта Гнутовое. Рядом со Старогнатовкой, Песками, Каменкой и Марьинкой враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Карта

Карта

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Свободный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

  • По окрестностям Орехового враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

  • По населенному пункту Крымское вооруженные формирования РФ вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 1 мая, российские наемники 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
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