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29 марта • обновлено в 07:59
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Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе: стреляли минами, ранили воинов ОС

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В субботу, 28 марта, на Донбассе наемники России ранили двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Враг снова пошел на провокацию, стреляя из запрещенного "Минском" оружия по нашим защитникам.

Украинские воины зафиксировали 15 обстрелов на Донбассе – большинство в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе

Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе

vn.mk.ua

Неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.

По окрестностям Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников.

  • Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям.

  • По защитниках Зайцевого враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

По состоянию на 07:00 29 марта новых обстрелов не зафиксировано.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Мой господин
Мой господин
Kakельские унитазники и жопомойщики, никак не могут отойти от шока. Остались без работы на пана, а виновата как всегда у них Россия. Теперь вот зло срывают на нее. Но это не помогает им, однако. Ещё больше страдают, бедняги.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и какой же это ад??? Всего двух карателей ранили...
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