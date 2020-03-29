Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе: стреляли минами, ранили воинов ОС

В субботу, 28 марта, на Донбассе наемники России ранили двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Враг снова пошел на провокацию, стреляя из запрещенного "Минском" оружия по нашим защитникам.

Украинские воины зафиксировали 15 обстрелов на Донбассе – большинство в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе vn.mk.ua

Неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.

По окрестностям Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников.

Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям.

По защитниках Зайцевого враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

По состоянию на 07:00 29 марта новых обстрелов не зафиксировано.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал