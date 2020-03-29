Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе: стреляли минами, ранили воинов ОС

В субботу, 28 марта, на Донбассе наемники России ранили двух украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Враг снова пошел на провокацию, стреляя из запрещенного "Минском" оружия по нашим защитникам.
Украинские воины зафиксировали 15 обстрелов на Донбассе – большинство в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе
vn.mk.ua
Неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.
По окрестностям Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.
Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников.
Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям.
По защитниках Зайцевого враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.
В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.
По состоянию на 07:00 29 марта новых обстрелов не зафиксировано.
Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.
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