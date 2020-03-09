Наемники Путина сбросили две гранаты на санитарный автомобиль воинов ООС. Фото

Российско-оккупационные войска сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль в районе Гнутово.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 10 отдельная горно-штурмовая бригада. По их словам, гранаты сбросили с беспилотника, а перепутать санитарный автомобиль с каким-то другим было невозможно - маркировка красного креста четко видна. От нападения никто не пострадал.

"Только что российско-террористические войска, в районе населенного пункта Гнутово, цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого", - говорится в их публикации.

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе - один человек погиб, еще трое получили ранения.

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