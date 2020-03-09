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9 марта • обновлено в 16:24
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Наемники Путина сбросили две гранаты на санитарный автомобиль воинов ООС. Фото

3.6т
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Российско-оккупационные войска сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль в районе Гнутово.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 10 отдельная горно-штурмовая бригада. По их словам, гранаты сбросили с беспилотника, а перепутать санитарный автомобиль с каким-то другим было невозможно - маркировка красного креста четко видна. От нападения никто не пострадал.

"Только что российско-террористические войска, в районе населенного пункта Гнутово, цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого", - говорится в их публикации.

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Террористы сбросили две гранаты на украинский санитарный автомобиль

Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе - один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор террористы "ДНР" терроризм война
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Комментарии
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
С беспилотника, две гранаты. А почему не бутылку с "коктейлем Молотова"? Ведь известно, что российские беспилотники несут в качестве вооружения либо гранаты, либо бутылки (из-под бояры) с "КС", ну и обязательно винтовку Мосина 1891/30 со штыком
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а почему не писали когда ВСУ уничтожали санитарные автомобили противостоящей вам стороны? а также гражданские легковые автомобили, в которых люди погибали целыми семьями?
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Пузій Федір
Пузій Федір
У травні найманці путєна їдуть на свято до путєна - приймати парад російської армії
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