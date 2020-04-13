Наемники Путина открыли огонь на Донбассе и нарвались на жесткий ответ ВСУ
Вооруженные формирования России 13 апреля три раза нарушили режим прекращения огня и получили ответ от бойцов Вооруженных сил Украины.
Противник применил противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Обстрел велся по позициям сил ООС в районе Песков, Павлополя, Крымского.
Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, заставив противника прекратить любую активность.
Среди сил ООС пострадавших и погибших нет. Потери врага уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Донбассе 12 апреля погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил боевую травму.