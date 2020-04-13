Наемники Путина открыли огонь на Донбассе и нарвались на жесткий ответ ВСУ

Юрий Сергиенко Общество 19:27, 13.04.2020 Обновлено: 20:17, 13.04.2020

Вооруженные формирования России 13 апреля три раза нарушили режим прекращения огня и получили ответ от бойцов Вооруженных сил Украины.

Противник применил противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

mil.gov.ua

Обстрел велся по позициям сил ООС в районе Песков, Павлополя, Крымского.

Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, заставив противника прекратить любую активность.

Среди сил ООС пострадавших и погибших нет. Потери врага уточняются.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 13 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Донбассе 12 апреля погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил боевую травму.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Киево-Печерской лавре – вторая смерть из-за коронавируса: святыню закрыли на карантин

Пожары в Чернобыльской зоне: горят села, а пожарные ночуют на улице

Военные России развязали кровавый бой на Донбассе: Украина понесла потери

"Защитить Украину можно только силой!" Турчинов дал совет Зеленскому по Донбассу

Пожар в Чернобыле: огонь добрался до хранилищ отходов с ЧАЭС