Наемники Путина открыли огонь на Донбассе и нарвались на жесткий ответ ВСУ

Вооруженные формирования России 13 апреля три раза нарушили режим прекращения огня и получили ответ от бойцов Вооруженных сил Украины.

Противник применил противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

mil.gov.ua

Обстрел велся по позициям сил ООС в районе Песков, Павлополя, Крымского.

Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, заставив противника прекратить любую активность.

Среди сил ООС пострадавших и погибших нет. Потери врага уточняются.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 13 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Донбассе 12 апреля погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил боевую травму.

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