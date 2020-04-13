Наемники Путина открыли огонь на Донбассе и нарвались на жесткий ответ ВСУ

Вооруженные формирования России 13 апреля три раза нарушили режим прекращения огня и получили ответ от бойцов Вооруженных сил Украины.
Противник применил противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
mil.gov.ua
Обстрел велся по позициям сил ООС в районе Песков, Павлополя, Крымского.
Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, заставив противника прекратить любую активность.
Среди сил ООС пострадавших и погибших нет. Потери врага уточняются.
Ситуация в зоне ООС по состоянию на 13 апреля
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Донбассе 12 апреля погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил боевую травму.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.