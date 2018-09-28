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Надвигаются заморозки: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

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В субботу, 29 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются осадки, а максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса.

По данным Укргидрометцентра, дожди вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковских областях.

При этом на западе, в центре и на севере страны ожидается от 11 до 16 градусов тепла. В остальных областях - на востоке и юге - будет сухо и до 21 тепла.

Надвигаются заморозки: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине
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Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 30 сентября, погода кардинально изменится - будет сухо во всех регионах, но от 14 до 19 тепла. При этом в последний день сентября в стране ожидаются первые заморозки: ночью на почве 0-5 градусов, а в воздухе - от 0 до 3.

Надвигаются заморозки: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.

Место
Украина
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