Надвигаются заморозки: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

В субботу, 29 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются осадки, а максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса.

По данным Укргидрометцентра, дожди вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковских областях.

При этом на западе, в центре и на севере страны ожидается от 11 до 16 градусов тепла. В остальных областях - на востоке и юге - будет сухо и до 21 тепла.

В воскресенье, 30 сентября, погода кардинально изменится - будет сухо во всех регионах, но от 14 до 19 тепла. При этом в последний день сентября в стране ожидаются первые заморозки: ночью на почве 0-5 градусов, а в воздухе - от 0 до 3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.