Надвигаются снег и дожди: синоптик уточнила погоду в Украине на 30 ноября

Украину 30 ноября пересечет атмосферный фронт, который принесет в некоторые регионы дожди со снегом.

Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко. В некоторых областях Украины возможен снег с дождем, налипание мокрого снега, гололедица.

Ухудшение погоды стоит ожидать в Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях и в Кропивницком с районами. В меньшей степени непогода затронет Черниговщину.

В понедельник, 30 ноября, температура воздуха в западных и северных областях составит от -2 градусов до +2 градусов. В центральной части будет от 0 до +4 градусов, в Днепре и районах до +6 градусов.

На востоке Украины ожидается от +2 до +5 градусов. В южной части на Одесщине и Николаевщине от +2 до +4 градусов, на Херсонщине и Запорожье от +4 до +8 градусов.

Теплее всего будет в Крыму, там до +12 градусов.

В Киеве 30 ноября будет облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах отметки +1 градус.

Из-за осложнения погодных условий синоптик посоветовала водителям быть внимательными на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в декабре погода будет не слишком холодной.