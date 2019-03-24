Надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В понедельник, 25 марта, во многих областях Украины ожидаются дожди.

"В Карпатском регионе, а днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков", — сказано в прогнозе Укргидрометцентра.

"Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла; днем 7-12° тепла", — рассказали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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