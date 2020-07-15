Надвигаются дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Кирилл Лютый Общество 22:42, 15.07.2020 Обновлено: 22:49, 15.07.2020

В четверг, 16 июля, дожди с грозами охватят западные регионы Украины, тогда как в остальных областях будет сухо и солнечно.

Согласно прогнозу погоды Украинского гидрометцентра, осадки накроют Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Ривненскую, Черновицкую, Хмельницкую и Винницкую области.

Температура в этих регионах будет колебаться в рамках 22-25 градусов тепла. В остальных областях будет сухо и немного теплее: от +23 до +29. Максимальные температуры будут традиционно характерными для юга Украины.

В Киеве в четверг без осадков, от 24 до 26 градусов тепла.

Погода на четверг, 16 июля, от Укргидрометцентра

Как писал OBOZREVATEL, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

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