Надвигаются дожди и похолодание: синоптик спрогнозировала погоду на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами и похолодание.

Температура начнет снижаться с середины недели, пишет в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине будет жарким, +25 +30 градусов. Разве на побережье +23 +25 градусов. Дожди локальные вероятные утром на Западе, Севере, а также вдоль полосы Херсон-Днепр-Харьков во второй половине дня. 5 июня дождей в Украине ощутимо увеличится, будут греметь грозы, возможны даже шквалы, на юге - небольшая вероятность дождей. Осадки во вторник определит атмосферный фронт", - сообщила она.

Синоптик отметила, что с 6 июня осадков не предвидится, а температура воздуха снизится.

"В среду, 6 июня, Украина окажется в тылу фронта, осадков не будет, однако ощутимо похолодает. В течение дня 6 июня дневная температура воздуха составит чуть +15 +20 градусов. На юге будет теплее, +21 +26 градусов", - добавляет синоптик.

В Киеве также ожидаются дожди с грозами и последующим похолоданием.

"В Киеве завтра (4 июня) вероятность дождя, скорее утром. Ожидается жара до +29 градусов. Во вторник в столице - дожди и грозы, порывистый ветер, +25 градусов. В среду в столице небо прояснит, но существенно похолодает, до +18 +20 градусов. Кому надо ночь на 6 июня и ночь на 7 июня будут особенно холодными, +7 +10 градусов", - отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидаются перепады погоды.