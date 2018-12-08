МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине

3.8тЧитать материал на украинском

Во вторник и среду (11 и 12 декабря) в Украине начнет существенно усложняться погода, ожидается понижение температуры воздуха из-за нового циклона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, отметив, что пока что зима мягкая, и в воскресенье, 9 декабря, во всех регионах Украины ожидаются незначительны "плюсы".

При этом она заявила, что "на западе ветер усилится до штормового", а также останется влажная погода — мокрый снег или дождь. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 10 декабря.

Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине
Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине

"С 11 декабря на востоке и юге 12 декабря в большинстве областей Украины погода усложнится. К нам подпрыгнет с юга циклон, который и определит неблагоприятные погодные условия", — сообщила синоптик.

Новости
Настоящая зима: стало известно, какой будет погода в Украине на Новый год

"В Киеве завтра будет сыро и тепло, до +2 градусов. 10 декабря — статус-кво. 11 декабря — без особых изменений. 12 декабря — циклон, а, следовательно, сами знаете, что, уже и боюсь писать" — заявила Диденко.

Отметим, ее прогноз отличается от данных Украинского гидрометцентра, согласно которым в середине следующей недели в Украине ожидается незначительное похолодание, а местами и вовсе температура немного выше 0 градусов.

Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине
Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине
Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики утверждают, что настоящей зимы в декабре украинцам ожидать не стоит. По их прогнозом, до января в стране ожидается несколько волн потепления.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги