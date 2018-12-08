Надвигается циклон: синоптик заявила о резком похолодании в Украине

Во вторник и среду (11 и 12 декабря) в Украине начнет существенно усложняться погода, ожидается понижение температуры воздуха из-за нового циклона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, отметив, что пока что зима мягкая, и в воскресенье, 9 декабря, во всех регионах Украины ожидаются незначительны "плюсы".

При этом она заявила, что "на западе ветер усилится до штормового", а также останется влажная погода — мокрый снег или дождь. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 10 декабря.

"С 11 декабря на востоке и юге 12 декабря в большинстве областей Украины погода усложнится. К нам подпрыгнет с юга циклон, который и определит неблагоприятные погодные условия", — сообщила синоптик.

"В Киеве завтра будет сыро и тепло, до +2 градусов. 10 декабря — статус-кво. 11 декабря — без особых изменений. 12 декабря — циклон, а, следовательно, сами знаете, что, уже и боюсь писать" — заявила Диденко.

Отметим, ее прогноз отличается от данных Украинского гидрометцентра, согласно которым в середине следующей недели в Украине ожидается незначительное похолодание, а местами и вовсе температура немного выше 0 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики утверждают, что настоящей зимы в декабре украинцам ожидать не стоит. По их прогнозом, до января в стране ожидается несколько волн потепления.