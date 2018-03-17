Надвигается циклон: синоптик рассказала, когда в Украину придет весна

В период с 17 по 18 марта погода в разных областях Украины будет кардинально отличаться из-за поочередного действия нескольких южных циклонов, однако уже 26 марта в страну придет устойчивое потепление.

Что касается ближайших двух дней, то пока восток и северо-восток будут накрывать снег или мокрый снег с дождем, в остальных областях осадки или вовсе не ожидаются или в достаточно небольшом количестве, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Атмосфера явно купила новый телевизор. А как иначе объяснить такую ​​любовь к сериалам? Уже месяц Украиной прокатываются циклоны с юга Европы. А южные циклоны — это азбука метеорологии. И еще южные циклоны, как правило, ходят сериями", — пояснила она.

Диденко добавила, что сейчас один из них уже близок к покиданию территории Украины, однако нависший над Балканами вскоре придет ему на смену.

Именно этим объясняется кардинальная разница между погодными условиями в разных уголках Украины. Для примера синоптик отмечает, что 17 марта в Одессе зафиксировано 17 градусов тепла, тогда как на севере Черниговской области 8 градусов мороза.

Что касается 18 марта, то, по словам Диденко, в этот день очередной циклон действительно сместит свою траекторию южнее.

"То есть, север затронет очень осторожно или просто обойдет. А вот на западе, юге Украины, а затем в течение дня через центр до востока — осадки преимущественно в виде снега, южнее — с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", — предупредила Диденко.

Относительно Киева она отметила, что 18 марта циклон особо не затронет украинскую столицу. Максимум, что он может принести — это небольшой снег. Однако, несмотря на это, в городе будет порывистый северо-восточный ветер и снижение температуры до 10-12 градусов мороза ночью и 5-7 градусов мороза днем.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Диденко предупредила киевлян о гололедице и резком похолодании.