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Надвигается шторм: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Украине

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В некоторые регионы Украины уже пришли дожди и грозы, и тучи направились в сторону Киевской области.

"Кинець рабочего дня в Украине. От дождевых +12 градусов на Львовщине к солнечным +26 градусов на Луганщине. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой областях гремят грозы", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она также отметила, что по состоянию на 18:00 дождь подобрался к Житомирской области.

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"18 часов. Дождь уже появился на Житомирщине. Движется на Киевщину", – резюмировала Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", по всей Украине до конца суток 26 апреля передали штормовое предупреждение. В Киеве скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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