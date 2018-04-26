Надвигается шторм: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Украине

В некоторые регионы Украины уже пришли дожди и грозы, и тучи направились в сторону Киевской области.

"Кинець рабочего дня в Украине. От дождевых +12 градусов на Львовщине к солнечным +26 градусов на Луганщине. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой областях гремят грозы", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она также отметила, что по состоянию на 18:00 дождь подобрался к Житомирской области.

"18 часов. Дождь уже появился на Житомирщине. Движется на Киевщину", – резюмировала Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", по всей Украине до конца суток 26 апреля передали штормовое предупреждение. В Киеве скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.