Надвигается похолодание: синоптики дали прогноз на первый день нового года в Украине

В Украину в первый день нового года, 1 января, придет более прохладный воздух из северной Европы.

Кроме того, днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части 1-6° тепла; в Карпатах в течение суток 4-9° мороза.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве 1 января днем без осадков. Температура ночью и днем около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на январь 2020 года в Украине. Они рассказали об ожидаемых средней месячной температуре и количестве осадков.

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