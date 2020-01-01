Главная Новости
1 января • обновлено в 08:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Надвигается похолодание: синоптики дали прогноз на первый день нового года в Украине

2.7т
Читать материал на украинском

В Украину в первый день нового года, 1 января, придет более прохладный воздух из северной Европы.

Кроме того, днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части 1-6° тепла; в Карпатах в течение суток 4-9° мороза.

Новости
Головная боль "на погоду": врач рассказала, как от нее избавиться

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

В Киеве 1 января днем без осадков. Температура ночью и днем около 0°.

Надвигается похолодание: синоптики дали прогноз на первый день нового года в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на январь 2020 года в Украине. Они рассказали об ожидаемых средней месячной температуре и количестве осадков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги