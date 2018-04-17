Надвигается фронт: в Украине резко похолодает

В Украину в среду, 18 апреля, придет холодный атмосферный фронт, в результате чего похолодает.

Теплее всего будет на юго-востоке страны, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завистливая северная воздушная масса арктического происхождения решила разбавить восточно-европейские +20+26 градусов своими низкими градусами... В дневные часы температура воздуха снизится до +12+18 градусов. На юге и юго-востоке еще будет +20 и больше +20 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди пройдут ближайшей ночью и утром на западе и севере Украины. Днем в среду осадки пойдут на центр и восток. Донбасс и весь юг осадки затронут мало.

"18 апреля в Украине усилится ветер. В Киеве фронт будет проходить ночью и утром, соответственно вероятность осадков - именно в эту часть суток. А завтра днем ​​дождей не предвидится, однако станет порывистым ветер и свежее - воздух. В среду градусы еще более-менее, днем ​​до +17-ти. А вот 19 апреля у нас будет дождь, ветер и +12 градусов", - отметила Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине.