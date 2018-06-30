Надвигается адская жара: озвучен прогноз погоды на июль в Украине

В июле в Украине ожидается значительное потепление, воздух местами будет прогреваться до 40-41 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, отмечая, что июль традиционно является самым теплым месяцем в году, для которого характерны частые грозы и ливни.

"Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41, в горных районах 24-30. Абсолютный минимум температуры 2-11 тепла, в Карпатах 0-1 тепла", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что средняя месячная температура воздуха в июле составит 17-22 градусов тепла, на юге - до 24, в горных районах 11-16 градусов тепла.

"Средняя месячная количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм", - рассказали в Укргидрометцентре.

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