Как отличить коронавирус от приступа паники: эксперты успокоили украинцев

В Украине ежедневно растет количество больных COVID-19. В связи с этим многие люди начинают переживать переживать из-за возможного заражения, постоянно проверяя наличие у себя соответствующих симптомов.

В то же время, врачи советуют не паниковать из-за незначительного повышения температуры, или появление одного из характерных симптомов.

В свою очередь, психологи объясняют: часто надуманные признаки заболевания является результатом панических настроений, вызванных в обществе большим наплывом негативной информации о пандемии.

Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL психоаналитик и супервизор Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий Владимир Мамко, часто реакция на такую очень плотную информационную обстановку зависит от определенных особенностей каждой отдельной личности.

"Человек может воспринимать получаемую информацию в качестве реальных обстоятельств. Это можно сравнить с детскими играми в дочери-матери, взрослые также играют, но в данном случае – в коронавирус. Дети часто могут переносить воображаемое в реальность, так же и взрослые", – говорит он.

Болезнь

"Из-за сильных переживания, обусловленные нынешними событиями легко развивается невротический кашель или невротическая одышка. А добавьте к этому еще действительно немного повышенную температуру, и человек уже считает себя больным. Это классический случай, когда человек что-то представляет, а затем успешно находит у себя симптомы, но не потому, что они действительно есть", – объясняет психоаналитик.

Часто надуманные симптомы добавляют работы и врачам. Инфекционисты советуют не паниковать сразу, как на термометре вы увидите отметку 37°C.

Во-первых, как говорит врач-инфекционист Виталий Евтушенко, в течение дня температура может колебаться и время от времени быть несколько повышенной.

"Но если это разовое явление, то на это можно не обращать внимания. В случае с коронавирусом, или другими респираторными заболеваниями, мы говорим о стойком повышении температуры, которое, или не снижается лекарственными средствами, или же снижается ненадолго и затем снова поднимается", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Температура

Во-вторых, кроме температуры следует учитывать и другие симптомы заболевания, как частые головные боли, кашель, боль в мышцах и особенно одышка. Именно в комплексе эти признаки могут указывать на возможное заражение коронавирусом.

В то же время инфекционист Сергей Крамарев напоминает, что в Украине продолжается сезон простудных вирусных заболеваний: "Если у вас невысокая температура, насморк, болит горло, проконсультируйтесь с семейным врачом, и не нужно паниковать".

Врачи соглашаются, что в период информационной атаки многие примеряют на себя симптомы коронавируса, но в 95% случаях, это действительно простуда или обострение хронических заболеваний, или даже аллергическая реакция в весенний период.

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