"Надо свалить": Коломойский снова назвал войну на Донбассе "гражданской"

Украинский олигарх Игорь Коломойский второй раз сделал скандальное заявление о том, что считает войну на Донбассе "гражданской".

Вместе с тем, он признал вооруженное вторжение на территорию Украины российских оккупантов. Своим видением этой проблемы он поделился в интервью РБК.

"Я и сейчас называю (войну на Донбассе. – Ред.) "гражданским" конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого "гражданского" конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", – высказался Коломойский.

Также он поделился своими размышлениями о том, почему должным образом не работают Минские соглашения. Олигарх считает, что камнем преткновения является пункт об изменении Конституции Украины.

"Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина — единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями, и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе", – дерзко озвучил свое мнение миллиардер.

Он подчеркнул, что убежден в безальтернативности Минских соглашений, однако настоял на необходимости их осовременивания.

Игорь Коломойский "РБК-Украина"

"Конфликт идет пять лет. Естественно, есть элементы блокады и ограничений, и люди страдают… Все от этого устали. Но с обеих сторон есть те, кто к этому привык, более того, там есть и бизнес. И уголь с Донбасса идет сначала в Россию, а потом к нам в Украину. И сталь там выплавляет товарищ Курченко (беглый олигарх из "семьи" Януковича. – Ред.) по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими сертификатами", – подчеркивает Коломойский.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой он видит экономическую реинтеграцию Донбасса, олигарх отметил, что не поддерживает такие меры вообще.

"Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю", – резюмировал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая Коломойский уже называл войну на Донбассе "гражданским" конфликтом. "На Донбассе гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт", – заявил он.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что очень удивился заявлению украинского олигарха. По словам министра, он не думал, что в Украине есть хотя бы один человек с такой точкой зрения.

Также слова Коломойского раскритиковал ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся