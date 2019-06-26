Надо протестовать: историк заявил про Майдан из-за Бандеры

Решение Окружного административного суда Киева, который отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича, "вселяет большую тревогу".

"Это поветрие, которое начиналась с Харькова, с обратного переименования проспекта Жукова. И сегодня это достигло Киева", — сказал OBOZREVATEL главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

"Все это вселяет большую тревогу, тем более, что есть и другие признаки определенного налаживания отношений с Россией. Но сближение с ней, попадание в ее объятия — это смертельно опасно для Украины", — заметил историк.

Майдан Независимости в Киеве, иллюстрация Alwaysbusymama

Он констатировал: Окружной админсуд "нарушил антикоммунистические законы". "Суды фактически не реформированы, и они делают то, что им говорят. А кто им может сейчас говорить? Офис нового президента. Больше некому. Или судьи вообще чувствуют что-то в воздухе", — сказал историк.

Отчасти он пояснил такое решение "ситуацией полной неопределенности" в период переформатирования власти и предстоящих досрочных парламентских выборов.

Кульчицкий не только не исключил протестов против подобного решения киевского суда, но и сам призвал к ним. "Как вы помните, при Януковиче начинало происходить что-то подобное, но произошел Евромайдан, который перерос в Революцию Достоинства. Если произойдет что-то подобное сейчас, чего бы никто из нас не хотел, это может вылиться в новый Майдан. Что надо делать? Не выжидать, а протестовать. Так, как протестуют, например, в Харькове", — заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича. "Это одна из попыток реванша. Таких реваншей будет много. Условно говоря, это будет не фронтальная атака, а применение тактики тысячи порезов. Одним из порезов будет переименование", — написал в блоге OBOZREVATEL историк Ярослав Грицак.

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