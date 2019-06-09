Надо отказаться навсегда: названы пять самых опасных напитков

Самым вредным напитком, употребляемым нами едва ли не ежедневно, является черный чай в пакетиках – из-за содержащихся в нем плесени и кишечной палочки.

Об этом в материале ТОП-5 самых вредных напитков, сообщает Topnews, ссылаясь на данные Роскачества, отмечая: на втором месте находится газировка.

"Ее главной проблемой является большое содержание быстрых углеводов и сахара. Эксперты утверждают, что в банке колы объемом 0,33 л может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Включение этих напитков в ежедневный рацион приводит к набору лишнего веса, сахарному диабету, сердечно-сосудистым, кожным, гинекологическим, урологическим и прочим заболеваниям", - отмечает издание.

При этом подчеркивается: вредной является также и несладкая газированная вода - поскольку содержащийся в ней углекислый газ "раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику".

"На следующем месте - растворимый кофе. Если употреблять его натощак, то можно заработать гастрит, язву желудка и иные заболевания. Но самым опасным является кофе "три в одном". В нем содержится слишком много сахара, вместо молока сюда добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом. Ниже всего процент содержания в этом напитке самого кофе", - акцентирует издание.

Замыкают же список пакетированные соки – из-за огромного количества содержащихся в них сахара и искусственных и, следовательно, абсолютно не полезных, витаминов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, фруктовые соки содержат практически столько же сахара, сколько и газированные напитки, в связи с чем аналогичным образом способствуют сокращению продолжительности жизни.

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