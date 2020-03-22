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22 марта • обновлено в 23:47
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/ Общество

Глава Минздрава призвал объявить режим ЧП по всей Украине

5.6т
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Министр здравоохранения Илья Емец считает, что чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом должны были вводить еще в начале марта.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ситуацию с карантином в Украине.

"Если злодей – его надо наказывать. А если человек сознательно поймет, что он тоже злодей, он убивает других", - заявил Емец, отвечая на вопрос, выступает ли он за объявления в Украине чрезвычайного положения.

По словам министра, если бы его объявили бы в начале марта, коронавирус в Украине не распространялся бы в геометрической прогрессии.

"Я не просто за, я говорил это с первого дня работы в правительстве. Это надо было бы сделать с самого начала, и тогда этого распространения геометрического, который происходит, не было бы", - сказал глава Минздрава.

Илья Емец

Илья Емец

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 16 человек и на данный момент составляет 63 человека.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Cachko Elena
Cachko Elena
злодеи это вы,которые привозите вирус каждый день самолетами и поездами...неужели это не ясно ? чп в своих головах вводите, бездари,несчастная Украина и ее народ...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Страной управляют аутисты. Как не крути но Украина не та страна которая может ввести карантин и обеспечить население средствами существования на это время. По этому в карантине нет смысла, всеравно переболеет почти всё население. Но мозгов этого понять у недовласти нет. Думать нужно как помочь заболевшим, а не как оттянуть неизбежное...
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Ну хоть кто-то на правду намекнул, говоря о геометрической прогрессии. Давно все знают, что настоящее число инфицированных давно перевалило за тысячи, если не за десятки тысяч!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Кочетов Владислав, я так люблю высеры по типу "давно все знают") Кто все? Что знают? Есть факты? Есть доказательства? Это называется "я так решил - значит так и есть"
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