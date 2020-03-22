Министр здравоохранения Илья Емец считает, что чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом должны были вводить еще в начале марта.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ситуацию с карантином в Украине.

"Если злодей – его надо наказывать. А если человек сознательно поймет, что он тоже злодей, он убивает других", - заявил Емец, отвечая на вопрос, выступает ли он за объявления в Украине чрезвычайного положения.

По словам министра, если бы его объявили бы в начале марта, коронавирус в Украине не распространялся бы в геометрической прогрессии.

"Я не просто за, я говорил это с первого дня работы в правительстве. Это надо было бы сделать с самого начала, и тогда этого распространения геометрического, который происходит, не было бы", - сказал глава Минздрава.

Илья Емец

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 16 человек и на данный момент составляет 63 человека.

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