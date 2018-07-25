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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
ЖурналистВсе статьи автора

Надо иметь особый талант, чтобы так высоко взлететь и так упасть

3.3т

Четыре года назад Савченко была ещё украинским солдатом Джейн. Надо иметь особый талант, чтобы так высоко взлететь после освобождения и так упасть.

Это командировка мне запомнилась. Заселяясь в гостиницу я дал свой паспорт, и на него очень подозрительно посмотрела женщина оформляющая постояльцев. Состоялся у нас прекрасный диалог. Я спросил у неё, почему ее так напугал документ с тризубом. Она ответила: "Вы же знаете какая сейчас ситуация". Тогда как раз русские военные массово с оружием в руках терялись в Украине.

Я ответил ей, что знаю ведь я журналист. Ее реакция была мгновенной: "Я срочно должна позвонить в ФСБ!!!".

Серьезное поражение Кремля

На следующей день на нашу съемочную группу охотились сотрудники ФМС РФ, уже после суда прям в дверях двое в штатском заломами мне руки и потребовали предъявить документы. Я им говорю, что у меня только две руки, и если меня будут продолжать держать, я не смогу достать паспорт с тризубом. Это подействовало. Они долго изучали мои документы и аккредитацию МИД РФ, после моего вопроса, распространяется ли действие российских законов на город Воронеж меня отпустили.

По поводу Савченко рос. троллям могу сказать - у нас в стране нет индульгенции. Украина будет бороться за возвращение домой своих граждан и история с Надей - точно не причина кого-то оставлять в российском плену.

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Романа Цимбалюка
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