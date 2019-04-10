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"Надеюсь, ты не сс*куха": Соколова вызвала Скабееву на дебаты

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву за чрезмерный интерес к выборам в Украине и вызвала ее на дебаты.

На размышления одиозной пособнице путинского режима украинка дала сутки. Свое забавное обращение к ней Соколова разместила на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

"Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам девочкам собраться и устроить настоящие дебаты Сколова — Скабеева? Как тебе идейка, м? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не сс*куха", — с сарказмом обратилась журналистка к пропагандистке.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сявка как то..Соловьева побоялась...Поняла свой размер
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Макарский Александр
Макарский Александр
Свынарка решила сделать себе рекламу на Скабеевой. Можно еще анализы сдать предложить в прямом эфире
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Яночка, ти молодець! Проти кремлівських пропагандонов є кілька головних видів зброї: тролінг, сарказм та іронія. Ти ними володієш бездоганно! Ми переможемо!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Соломко Олесь, Тебе нравятся слова матершины????Ты в каком кишлаке выросла
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