"Надеюсь, ты не сс*куха": Соколова вызвала Скабееву на дебаты

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву за чрезмерный интерес к выборам в Украине и вызвала ее на дебаты.

На размышления одиозной пособнице путинского режима украинка дала сутки. Свое забавное обращение к ней Соколова разместила на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам девочкам собраться и устроить настоящие дебаты Сколова — Скабеева? Как тебе идейка, м? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не сс*куха", — с сарказмом обратилась журналистка к пропагандистке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима показала неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

Соколова затроллила Скабееву за нелепый ролик и сняла забавную пародию на него.

В начале апреля Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!