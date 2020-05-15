Над Украиной нависла опасность пожаров: какие области под угрозой

Виктория Довгань Общество 10:18, 15.05.2020 Обновлено: 10:38, 15.05.2020

В пятницу, 15 мая, в нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

В частности, в зоне риска окажутся большинство районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей.

Лесной пожар
Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • географ-метеоролог Вера Балабух спрогнозировала, что в Украине из-за изменений климата количество лесных пожаров в Украине будет только расти и вообще увеличиваться количество экстремальных погодных проявлений.

  • Напомним, ранее масштабные пожары вспыхнули в Чернобыльской зоне. Их причиной могли быть преднамеренные поджоги. В ГСЧС отмечали, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.

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