Над Украиной нависла опасность пожаров: какие области под угрозой

В пятницу, 15 мая, в нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.
В частности, в зоне риска окажутся большинство районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей.
Лесной пожар
Википедия
Как сообщал OBOZREVATEL:
географ-метеоролог Вера Балабух спрогнозировала, что в Украине из-за изменений климата количество лесных пожаров в Украине будет только расти и вообще увеличиваться количество экстремальных погодных проявлений.
Напомним, ранее масштабные пожары вспыхнули в Чернобыльской зоне. Их причиной могли быть преднамеренные поджоги. В ГСЧС отмечали, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.
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