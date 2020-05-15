Над Украиной нависла опасность пожаров: какие области под угрозой

географ-метеоролог Вера Балабух спрогнозировала, что в Украине из-за изменений климата количество лесных пожаров в Украине будет только расти и вообще увеличиваться количество экстремальных погодных проявлений.

Напомним, ранее масштабные пожары вспыхнули в Чернобыльской зоне. Их причиной могли быть преднамеренные поджоги. В ГСЧС отмечали, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.