Над Крымом заметили самолет, разработанный специально для Путина. Фото

Над аннексированным Россией Крымом заметили кружащий самолет-ретранслятор Ту-214СР, который был разработан специально для администрации президента России Владимира Путина.

По данным сайта Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире, на данный момент самолет, который прилетел из аэропорта "Внуково" в Москве, продолжает кружить над полуостровом.

Ранее стало известно, что Путин планировал приехать в севастопольский филиал Нахимовского училища якобы для проведения совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Официальных анонсов о визите Путина в Крым не было.

Над Крымом заметили самолет, разработанный специально для Путина flightradar24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Оливы заметили российские военные корабли и катера береговой охраны возле дачи Путина. По их словам, Росгвардия появляется возле трассы Севастополь – Ялта каждый раз, когда там ждут самого президента РФ или членов его семьи.

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