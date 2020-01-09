Над Крымом заметили самолет, разработанный специально для Путина. Фото

Над аннексированным Россией Крымом заметили кружащий самолет-ретранслятор Ту-214СР, который был разработан специально для администрации президента России Владимира Путина.
По данным сайта Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире, на данный момент самолет, который прилетел из аэропорта "Внуково" в Москве, продолжает кружить над полуостровом.
Ранее стало известно, что Путин планировал приехать в севастопольский филиал Нахимовского училища якобы для проведения совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
Официальных анонсов о визите Путина в Крым не было.
Над Крымом заметили самолет, разработанный специально для Путина
flightradar24.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Оливы заметили российские военные корабли и катера береговой охраны возле дачи Путина. По их словам, Росгвардия появляется возле трассы Севастополь – Ялта каждый раз, когда там ждут самого президента РФ или членов его семьи.
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